В спецназ ЗВО будут брать только контрактников

Подразделения специального назначения Западного военного округа с осени текущего года станут комплектовать исключительно контрактниками. Такое решение приняли в Генеральном штабе ВС РФ.

На подготовку бойца спецназа уходит несколько месяцев. В итоге обучение заканчивается, когда срочнику уже нужно уходить в запас, после чего командирам приходится работать с другими новобранцами.

С военными профессионалами такой проблемы не будет, поскольку в спецназ они приходят минимум на три года и, как правило, продлевают контракт. Кроме того, такие бойцы часто работают в «горячих точках», а призывников туда отправлять запрещено.