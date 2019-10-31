Летчики Ту-142 и Ил-38 уничтожили «подлодку противника» в Тихом океане

В соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота в Приморском крае и на Камчатке прошли учебно-тренировочные полеты противолодочных самолетов Ту-142МЗ и Ил-38 по сложным видам летной подготовки.

«В ходе проведения полетов экипажи двух пар противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-38 отработали задачи по предназначению: поиску, классификации, слежению и применению оружия по подводным лодкам условного противника», - сообщил «Звезде» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В ходе более чем восьмичасового полета летчиками осуществлялось комплексное применение радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения, с постановкой буев, приему и анализу передаваемой ими информации.

«В заданном районе, противолодочники условно нанесли удар по субмарине «противника»», - отметили в пресс-службе.

Кроме того экипажами Ту-142МЗ и Ил-38 был выполнен ряд вылетов на максимальную продолжительность нахождения в воздухе.

«Летчиками отрабатывались навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации», - добавил Воскресенский.

Также летчики морской авиации обеспечили тактический фон для проведения тренировки средств противовоздушной обороны Тихоокеанского флота и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.