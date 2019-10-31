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«Князь Владимир» выполнил торпедную стрельбу в Белом море

Наталья Вальханская
21:20 31.10.2019
Стрельба производилась по судну-мишени из подводного положения.
«Князь Владимир» выполнил торпедную стрельбу в Белом море
© Фото: Минобороны России

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А» успешно выполнил испытательную торпедную стрельбу в полигонах боевой подготовки Северного флота в Белом море, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

«Стрельба производилась по судну-мишени из подводного положения», - отметил он.

Ранее, 29 октября, экипаж подлодки «Князь Владимир» выполнил первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракетой морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» построен по усовершенствованному проекту «Борей-А» и принадлежит к 4-му поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России.

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