Военные летчики из России и Сербии уничтожили авиацию «противника» под Астраханью

Российско-сербские экипажи истребителей МиГ-29СМТ на летных учениях «Барс-2019» уничтожили более десяти воздушных целей.

Очередной этап маневров проходит в Астраханской области, он направлен на максимальное боевое слаживание российских летчиков и сербских пилотов.

Полетное задание включало в себя сложный пилотаж, разведку целей и пуски ракет класса «воздух-воздух». В рамках учений МиГ-29СМТ отработали прикрытие с воздуха наземных сил от самолетов условного противника.

Военнослужащие также выпустили неуправляемые ракеты и выполнили стрельбу из пушки по наземным целям на полигоне Ашулук, обозначающим объекты условного противника.

По словам российских воздушных асов, которые выступали в роли инструкторов, никаких проблем с взаимопониманием в небе не возникло, поскольку сербские летчики отлично владеют русским языком.