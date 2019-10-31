Российская техника под африканским солнцем: кадры учений «Стрела дружбы» в Египте

В непростых климатических условиях проходят совместные учения российских и египетских военных «Стрела Дружбы-2019». Под жарким африканским солнцем зенитчики двух стран учатся отражать налеты условного противника с помощью российской техники - зенитных ракетных комплексов «Тор-М2Э» и «Бук-М2Э».

На вооружении египетской армии стоят экспортные модификации российских систем, в которых есть небольшие отличия от оригинальных версий. Также на боевые позиции выведены зенитные самоходные установки ЗСУ-24-3 «Шилка» и переносные зенитные ракетные комплексы «Игла». В ходе учений военные двух стран учатся отражать массированные налеты условного противника. Маневры стартовали 26 октября и продлятся по 7 ноября.

Военнослужащих разместили прямо в пустыне, в специальном комфортабельном военном городке, построенном под Каиром. В общежитиях на полах постелены ковры, а стены функционально украшены вентиляторами, спасающими от жары.

В магазине на территории городка можно купить экзотические фрукты: манго, гранат, зеленый египетский апельсин, а в столовых подают даже так называемые «воробьиные языки» - блюдо из мелких макарон, в которые добавляется соус, сделанный из бобов или гороха.

Вместо вечерней пробежки и зарядки бойцы играют на закате в футбол. Матчи проходят исключительно на песке. Российские военные уже сформировали несколько команд, впереди им предстоит принять участие в чемпионате части.