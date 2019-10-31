Икона Главного храма ВС РФ «Спас Нерукотворный» прибыла в Хабаровск

В Хабаровске военнослужащие пришли в храм, чтобы поклониться иконе Главного храма Вооруженных сил РФ «Спас Нерукотворный». В городе образ пробудет до 5 ноября, а затем его перевезут в Комсомольск-на-Амуре, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Икону привезли бортом военно-транспортной авиации, сейчас она находится в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. В честь святыни каждый день проходят богослужения.

За время пребывания на Дальнем Востоке иконе поклонились около 11 тысяч человек, в том числе военнослужащие Восточного военного округа и члены их семей.

Икону «Спас Нерукотворный» сопровождает мощевик с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.

Свой путь святыня начала в Севастополе 30 апреля, а завершит его 9 мая следующего года, в день Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Образ останется в Главном храме Вооруженных сил России. Сооружение возводится на территории подмосковного парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

Средства на создание иконы выделил президент Российской Федерации Владимир Путин. Икона проедет всю страну прежде, чем окажется в Главном храме Российской армии. Поклониться образу смогут верующие 120 городов. В общей сложности святыня побывает в более чем 150 храмах, посетит более 300 соединений и воинских частей, пройдя на своем пути более 57 тысяч километров.