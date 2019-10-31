Предотвратить заболевания: военные химики продезинфицировали подтопленный Комсомольск-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре военнослужащие сводного отряда соединения войск РХБ защиты Восточного военного округа устраняют последствия паводка. Чтобы не допустить вспышек заболеваний военные химики провели дезинфекцию территорий, где уже откачали воду.

С помощью специальных растворов были обработаны подвалы более, чем 170 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Продезинфицированы около 40 школ и детских садов, около 25 спортивных сооружений и около десяти учреждений здравоохранения и культуры. Военные также очистили почти 260 колодцев, предназначенных для забора питьевой воды.

Помимо этого, проведена дезинфекция более 70 километров дорог, почти ста гектаров обочин дорог и тротуаров. В целом обработаны более 1,7 тысячи объектов, в том числе подворья и придомовые территории.

За добросовестно выполненную работу власти Комсомольска-на-Амуре вручили награды военнослужащим. В состав отряда включено 45 военнослужащих и 16 единиц техники.