Иосиф Волоцкий стал небесным покровителем специалистов МТО

Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом небесным покровителем специалистов материально-технического обеспечения усвоен преподобный Иосиф Волоцкий - миротворец. Заместитель главы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков участвовал в обряде освящения иконы святого Иосифа Волоцкого в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках.

«Позвольте от всех моих коллег и от себя лично выразить вам и в вашем лице Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу нашу сердечную благодарность за благословение особого почитания преподобного Иосифа Волоцкого как покровителя личного состава и сотрудников материально-технического обеспечения ВС России и молитвенного обращения к нему за помощью в общем добром деле, их объединяющем. Благородные и святые деяния преподобного Иосифа Волоцкого отныне всегда будут нам примером в выполнении священного долга перед Родиной по ее защите и укреплению», - отметил Булгаков.

Ритуал освящения иконы провел председатель синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан.

«Иосиф Волоцкий радел, чтобы духовное приходило через материальное. Его монастырь и сподвижники понимали, что человека нужно накормить, напоить и обогреть. Эта благотворительная функция Русской православной церкви считалась для его обители настоящим духовным делом», - отметил епископ Стефан.

Он добавил, что войска МТО являются основной структурой в Минобороны, которая обеспечивает военнослужащих всем необходимым.

В соответствии с обращением главы Минобороны РФ к Русской православной церкви, каждому виду и роду войск усваивается небесный покровитель, который оберегает и покровительствует военным специалистам.