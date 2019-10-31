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Балтфлот усилился новейшими зенитно-ракетными комплексами «Тор-М2»

Андрей Аркадьев
12:17 31.10.2019
«Тор-М2» - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для защиты войск и важных объектов от самолетов и ракет. Способен стрелять во время движения и вести огонь одновременно по нескольким целям.
Балтфлот усилился новейшими зенитно-ракетными комплексами «Тор-М2»
© Фото: Минобороны России

Зенитно-ракетный полк армейского корпуса Балтийского флота пополнился новыми «Тор-М2», сообщили в пресс-службе флота.

«Новые зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" прибыли в воинскую часть после успешно проведенных учений с боевой стрельбой на полигоне в Астраханской области», - говорится в сообщении.

Для работы с зенитно-ракетными комплексами военнослужащие прошли специальное обучение в Ейске, после чего провели стрельбы на полигоне Капустин Яр.

Во время учебно-боевой подготовки расчеты комплексов уничтожили несколько скоростных маневрирующих мишеней типа «Саман», которые запускались с разных направлений, и летящих на минимальных и максимальных высотах. В маневрах участвовало около двухсот военнослужащих, задействовано более 20 единиц техники и вооружения.

«Тор-М2» - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для защиты войск и важных объектов от самолетов и ракет. Способен стрелять во время движения и вести огонь одновременно по нескольким целям.

Основная задача - прикрытие административных, экономических и военных субъектов от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, беспилотников, планирующих авиабомб, авиации.

Комплекс может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Перевод из походного в боевое положение занимает до 3 минут. Время реакции комплекса - 8-12 секунд.

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