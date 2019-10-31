Человек с большой буквы: бурятский военный спас семью во время пожара

В Бурятии военнослужащий РХБ защиты вытащил целую семью из горящего дома и спас таким образом четверых человек, в том числе двоих детей. Пожар произошел в поселке Заиграево.

В то раннее утро ничего не подозревающий рядовой Евгений Грешилов двигался на служебном автомобиле. Подъезжая к железнодорожному переезду, он увидел вдалеке густой дым. Мужчина решил сменить маршрут и проверить обстановку.

Подъехав поближе, он понял, что горит жилой дом. Бросив машину, Евгений побежал к нему, но калитка оказалась заперта. Тогда он вошел в палисадник и начал стучаться в окна - оттуда на него посмотрел ребенок.

Военный просил мальчика открыть окно, показывая на ручку, однако тот не отреагировал. Тогда мужчина стал стучать сильнее. От громких звуков проснулась мать и отворила окно. По словам военного, к тому моменту дым уже стелился по потолку. Тут же проснулись еще один ребенок и отец семейства. Грешилов эвакуировал всех через окно.

Командование соединения РХБ защиты подало предложение в Главное управление МЧС о награждении военнослужащего за спасение жизни людей.