Военные атташе 55 стран завершили визит во Владивосток

Военные атташе, представляющие 55 стран мира, завершили свой визит во Владивосток. Более ста военных дипломатов покинули город сегодня, 31 октября, рассказали в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Сообщается, что делегация, находившаяся в столице Приморья в течение двух дней, уже вылетела в Москву. Военным атташе показали боевые корабли и основной флотский причал на Корабельной набережной Владивостока, они встретились с командованием флота, осмотрели сразу три корабля: БДК «Адмирал Трибуц», корвет «Совершенный» и дизельную подводную лодку «Комсомольск-на-Амуре».

Кроме того, иностранные гости посетили полигон морской пехоты «Горностай», осмотрели военную технику, увидели тренировку морских пехотинцев, а также постреляли из их оружия. С ними также провели экскурсию в Военно-историческом музее ТОФ и его филиале - Гвардейской Краснознаменной подводной лодке «С-56» на Корабельной набережной. Встреча с делегацией проходила в рамках военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации с другими странами.