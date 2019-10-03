На Камчатку прибыл корабль Балтийского флота «Перекоп»

Командующий Подводными силами Тихоокеанского флота контр-адмирал Владимир Дмитриев встретил курсантов учебного корабля «Перекоп» в Вилючинске. На торжественной церемонии присутствовали городские власти, представители военного комиссариата, личный состав воинских частей гарнизона.

На борту судна находятся около ста курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С. О. Макарова. На Камчатке к ним присоединятся еще и воспитанники Владивостокского Нахимовского военно-морского училища.

Будущие офицеры готовятся к океанским походам и кругосветным плаваниям, ставшими обычной практикой для экипажей кораблей Военно-морского флота в последние годы.

«Перекоп» вышел в дальний поход из Кронштадта 23 августа. Он уже совершил межфлотский переход Северным морским путем из Североморска на Камчатку, общая протяженность которого составила около 7,5 тысяч миль.

Корабль пересек Баренцево, Карское и Восточно-Сибирское моря, море Лаптевых, вошел в акваторию Берингова моря. На своем пути он совершил заходы в главную базу Северного флота - город Североморск в Мурманской области, порты Тикси в Якутии и Певек (Чукотский АО).

После непродолжительной стоянки корабль отправится во Владивосток.