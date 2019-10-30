Финальные испытания: «Взвод» провел спецоперацию в тылу врага

Участники уникального эксперимента Минобороны по доподготовке офицеров приступили к выполнению семи сложнейших финальных миссий. Из 4,5 тысяч участников осталось только 30. Они уже проверили свои силы на более чем 15 полигонах страны. Испытания проходили в горах, на море, в бескрайних степях и непроходимых лесах.

В рамках финальных миссий офицеры нашли в лесу сбитый вертолет, спасли его экипаж, а также отработали подрыв мостов, железных дорог и важных объектов противника. Новым заданием стала операция в тылу условного врага.

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