Невероятное сочетание скорости и огневой мощи: главное о десантном корабле «Евгений Кочешков»

Самый большой в мире десантный корабль на воздушной подушке - «Евгений Кочешков» - является еще и самым быстрым. По морю он летит над волной со скоростью около ста километров в час.

Корабельная артиллерия тоже впечатляет скоростными характеристиками. Каждая пушка отправляет в цель почти сто снарядов за одну секунду, создавая сплошную завесу огня на пути воздушной цели.

Целей, которые может выполнить экипаж «Евгения Кочешкова», множество: от того, чтобы добраться до места за минимальное время, до доставки десантно-штурмового батальона морской пехоты туда, где он нужнее всего именно сейчас.

Главное оружие корабля - большой, вместительный трюм, куда помещаются до десяти БТР или три танка, которые «Евгений Кочешков» может не только доставить в назначенную точку мирового океана, но и высадить прямо на берег.

Каждая боевая машина весит около 15 тонн, поэтому их размещение в трюме носит ювелирный характер - по сантиметрам, и крепление всегда по-штормовому.

«Крепится техника в любом случае. Это меры предосторожности - чтобы техника никуда не ушла в трюме, никого не поранила и не повредила сам корабль», - рассказал «Звезде» старший боцман Александр Лобода.

Всего в боевом составе Балтийского флота сейчас два корабля такого типа, обладающих непревзойденным сочетанием скорости, огневой мощи и грузоподъемности.