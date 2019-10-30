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Под прикрытием «Тайфунов»: кадры стремительной работы спецназа по «освобождению» аэропорта

Александр Орлов
07:54 30.10.2019
Учения бойцов прошли под Хабаровском.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Спецназ в рамках учебной операции, проходившей под Хабаровском, отбил у условных террористов захваченный военный аэродром. Таков финал учебной операции, которая прошла под Хабаровском. Кроме того, военнослужащие перед финальной стадией учений, по легенде, попали в засаду и отразили нападение.

Для успешного установления местоположения противника спецназ использовал беспилотники и тепловизоры. Штурм проходил под прикрытием бронеавтомобилей «Тайфун».

Как сообщил наблюдавший за маневрами корреспондент «Звезды», кульминация операции заняла у бойцов не больше пары минут. После освобождения стратегического объекта они отправились к месту постоянной дислокации.

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