«Морским судам быть»: Минобороны показало лучшие кадры учений ко Дню моряка-надводника

Военные моряки-надводники принимают поздравления с профессиональным праздником. Именно в этот день в 1696 году Петр Первый решил «Морским судам - быть» и по его настоянию Боярская Дума 30 октября приняла решение о создании регулярного русского флота.

С 2012 года Указом президента РФ 30 октября установлен ежегодный праздник - День моряка-надводника.

К празднику Министерство обороны России опубликовало видео, в котором собраны самые яркие моменты работы экипажей надводных кораблей ВМФ РФ.

Главком ВМФ поздравил всех моряков-надводников и их семьи, ветеранов и людей, причастных к созданию, строительству, развитию и применению надводной составляющей флота.

По словам адмирала Николая Евменова, наша страна в полном объеме демонстрирует державную мощь в Мировом океане. Общая наплаванность надводных кораблей за 2019 год на настоящее время составила более 12 000 ходовых суток.