Военная полиция РФ готова к совместному патрулированию с Турцией

Российская военная полиция ежедневно прокладывает маршрут патрулирования в городе Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии и почти всегда - вдоль границы с Турцией.

«Сейчас идет рекогносцировка маршрута и пунктов пропуска, где в дальнейшем мы будем совершать совместное патрулирование с турецкой стороной», - рассказал офицер военной полиции ВС РФ Александр.

До этого момента сопровождение военных полицейских было организовано курдскими отрядами самообороны, которые обеспечивали безопасность в регионе. На данный момент они уже отвели вооруженные формирования от турецкой границы.

Во время совместной работы военные полицейские РФ обозначили маршруты патрулей.

Общая протяженность патрулирования - 120 километров. Согласно условия сочинского меморандума, который был подписан Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом, - не более 10 километров вглубь сирийской территории.

Совместное патрулирование наших военных полицейских и турецких военнослужащих начнется в ближайшее время. Все условия со стороны России были выполнены - в регион переброшено еще 300 человек и два десятка единиц бронетехники.

Ранее Турция начала разведывательные полеты и разминирования на маршрутах патрулирования.