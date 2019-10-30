На учениях «БАРС-2019» отработали десантирование по «штурмовому»

Военнослужащие Воздушно-десантных войск в ходе совместного российско-сербского летно-тактического учения «БАРС-2019» захватили объект условного противника, десантировавшись по «штурмовому».

«Десантники продемонстрировали тактику применения подразделений "нового типа" при отработке действий личным составом действий на спусковых устройствах (канатах)», - сообщили в Минобороны России.

Накануне, подразделения отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск, дислоцированной в Ульяновской области, были подняты по тревоге, после чего совершили марш на аэродром взлета Восточный в Ульяновске, откуда самолетом Ан-26 военно-транспортной авиации ВКС России были доставлены к месту проведения учения.

В рамках учения летчикам двух стран предстоит выполнять полеты в составе смешанных экипажей, включая десантирование подразделений Воздушно-десантных войск. В нем принимают участие экипажи ВКС России, ВВС и войск ПВО Сербии на самолетах Миг-29СМТ и вертолетах Ми-8АМТШ.

Всего в учении задействовано более 10 единиц авиационной техники ВКС России, от Воздушно-десантных войск подразделение Ульяновского десантно-штурмового соединения.