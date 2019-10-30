Совместные экипажи РФ и Сербии перехватили воздушные цели на учениях «БАРС-2019»

В ходе совместного российско-сербского летно-тактического учения «БАРС-2019» экипажи истребителей МиГ-29СМТ отработали перехват воздушных целей. В состав экипажей входили как летчики от Воздушно-космических сил России, так и от Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии.

«Роль условного противника выполняли истребители МиГ-29, которые выполнили различные виды маневров, а также вертолеты Ми-8, осуществившие полеты на малых высотах и скоростях» - сообщили в Минобороны России.

За время отработки данного эпизода участники учения «Барс-2019» перехватили более 10 воздушных целей.

«После завершения полетов с отработкой наступательных и оборонительных действий, в том числе фигур сложного и высшего пилотажа, с экипажами МиГ-29СМТ был произведен разбор проведенных учебных воздушных боев», - добавили в ведомстве.

В учении «БАРС-2019» принимают участие экипажи ВКС России, ВВС и войск ПВО Сербии на самолетах МиГ-29СМТ и вертолетах Ми-8АМТШ, а также задействовано более 10 единиц авиационной техники ВКС России. Торжественная церемония открытия учения состоялась накануне на аэродроме «Приволжский» в Астраханской области.