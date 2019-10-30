В Главном храме ВС РФ откроют мультимедийную выставку «Дорога памяти»

Тема 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поднималась на заседании президиума Общественного совета при Минобороны России.

Выступая перед собравшимися, замминистра обороны РФ Андрей Картаполов рассказал о возведении Главного храма Вооруженных Сил РФ. Сооружение строится специально к этому празднику и является важным проектом военного ведомства.

«По инициативе министра обороны Российской Федерации на территории храмового комплекса откроется и мультимедийная галерея "Дорога памяти", на которой будут размещены миллионы фотографий и данные об участниках Великой Отечественной войны, воевавших на фронте или трудившихся в тылу», - сказал Андрей Картаполов.

По итогам выступления Андрей Картаполов отметил, что в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне очень важно привлечь нашу молодежь к участию в патриотических акциях, организованных с участием Вооруженных Сил, и пригласил членов Общественного совета принять участие в мероприятиях по подготовке и празднованию юбилея Победы.