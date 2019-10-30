В Минобороны отметили популярность и мощь движения «Юнармия»

Заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов отметил важность работы по совершенствованию системы военно-патриотического воспитания граждан и развитию движения «Юнармия», ряды которого систематически пополняются новыми участниками, и их число на сегодняшний день составляет почти 600 тысяч человек.

«В этом году только в финалах Юнармейских игр, мероприятиях "Юнармейского лета - 2019", всероссийском слете "Юнармия" приняли участие почти 115 тысяч подростков», - отметил замминистра.

Он также добавил, что в своей работе Главный штаб и региональные отделения юнармейского движения активно взаимодействуют с воинскими частями и военными комиссариатами, налажена работа по реализации юнармейских мероприятий с парком «Патриот» и его филиалами по всей России.