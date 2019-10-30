Картаполов: все текущие задачи, поставленные министром обороны, выполнены

Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил РФ выполнило все задачи, поставленные главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу. Об этом сообщил замминистра обороны Андрей Картаполов, выступая на заседании президиума общественного совета при Министерстве обороны РФ.

«В прошедшем периоде 2019 года нам удалось обеспечить выполнение всех поставленных министром обороны задач», - отметил он.

По его словам, завершено формирование новой структуры военно-политических органов Вооруженных Сил и проведено назначение военнослужащих на воинские должности в военно-политических органах, укомплектованность которых в настоящее время достигла более 90%.

Кроме того, он отметил, что в настоящее время ведется работа по внесению изменений и дополнений в правовые акты Минобороны России, определяющие порядок организации военно-политической работы.

В рамках агитационно-пропагандистской работы проведены Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин мира», историко-патриотическая акция «Военно-исторический диктант», «Первый в армии».

В рамках культурно-досуговой работы осуществлена значимая военно-патриотическая акция «Сирийский перелом», которая прошла в 62 городах, расположенных в зоне ответственности всех военных округов и Северного флота, с охватом более одного миллиона человек.

Кроме того, Андрей Картаполов сообщил, что Управлением Министерства обороны Российской Федерации по работе с обращениями граждан (общественной приемной министра обороны РФ) в 2019 году обеспечено рассмотрение около 52 тысяч обращений граждан, поступивших в Минобороны России.