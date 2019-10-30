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Шойгу призвал к коллективной борьбе с искажением правды о Великой Отечественной

Вадим Иванов
15:21 30.10.2019
Данное заявление министр обороны РФ сделал на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Бороться с искажением правды о Великой Отечественной войне нужно коллективно. Об этом на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил Сергей Шойгу.

Грядущий 75-летний юбилей Великой Победы стал основной из главных тем на заседании Совета министров обороны стран СНГ.

На заседании Совета министров обороны стран СНГ была приняла Концепция развития сотрудничества до 2025 года. Она отражает интересы и обеспечивает безопасность стран Содружества.

Делегаты также познакомились с российским опытом борьбы с боевиками в Сирии, в частности, с практикой отражения атак дронов.

Кроме того, на совещании подвели итоги пятых Армейских международных игр. Стороны договорились расширить состав участников и географию проведения соревнований.

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