Министры обороны стран СНГ утвердили концепцию военного сотрудничества

В Баку Совет министров обороны стран СНГ утвердил концепцию развития международного сотрудничества до 2025 года. Заседание Совета провел глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. Утвержденный документ отвечает национальным интересам и обеспечению безопасности Содружества, отметил министр.

«Это программный документ, определяющий для государств Содружества перспективы военного партнерства, которое носит открытый характер и не направлено против третьих стран», - сказал Шойгу.

В ходе совещания участники обсудили российский боевой опыт, полученный в Сирии, в том числе способность отражать массированные атаки дронов, которые все чаще используют боевики. На встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая предваряла заседание Совета, Шойгу сказал, что Россия готова поделиться опытом борьбы с терроризмом с другими странами.

Министр также отметил, что сочинский меморандум между Москвой и Анкарой по ситуации на севере Сирии успешно реализуется, и это единственный способ сохранить мир в этой Арабской Республике.