«Мощный ядерный кулак»: эксперт о пуске ракеты «Булава»

У российских стратегических ядерных сил появился мощный ядерный кулак, заявил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец, комментируя пуск ракеты «Булава» с атомной подлодки «Князь Владимир».

Новейший стратегический ракетоносец «Князь Владимир» в ходе испытаний впервые провел пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава» из подводного положения в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

По словам Баранца, у лодки очень много особенностей. В отличие от предыдущих собратьев, она обладает пониженной шумностью, так как гребные винты облачены кольцевыми насадками. Также в ракетоносце совершенно новое звукопоглощающее покрытие и маломагнитная сталь.

Эксперт отметил, что «Князь Владимир» ходит со скоростью более 30 узлов, а на его борту находятся уже 16 ракет типа «Булава». Они способны достигнуть целей противника, которые находятся на расстоянии более 8 тыс. км.

«Мы можем говорить о самом главном: успешная стрельба "Князя Владимира" "Булавой" говорит о том, что у наших стратегических ядерных сил появляется достаточно мощный ядерный кулак, что может поставить на новую ступень боевые возможности российского атомного подводного флота», - подчеркнул Баранец.

«Булава» - российская трехступенчатая твердотопливная баллистическая ракета комплекса Д-30, предназначенная для вооружения атомных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 955 «Борей».