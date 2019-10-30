Шойгу возложил цветы к памятнику защитникам независимости Азербайджана

Министр обороны Сергей Шойгу сегодня с рабочей поездкой прибыл в Азербайджан, где запланировано заседание Совета министров обороны стран СНГ.

Визит начался с возложения цветов к памятнику защитникам независимости Азербайджана. Церемония прошла с участием почетного караула в мемориальном комплексе в Баку.

Планируется, что министры обороны утвердят Концепцию военного сотрудничества до 2025 года. Также участники заслушают информацию об опыте отражения атак дронов в ходе боевых действий в Сирии и практике гуманитарного разминирования в Лаосе.

Главы делегаций обсудят итоги Армейских международных игр-2019 и ход подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.