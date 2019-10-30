Шойгу оценил процесс реализации меморандума РФ и Турции

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым рассказал, как продвигается реализация российско-турецкого меморандума, подписанного в Сочи президентами России и Турции.

«Меморандум, подписанный президентами Турции и России, реализуется не без труда, но видим, что это, наверное, единственный способ установить мир и сохранить суверенитет Сирии», - отметил глава российского военного ведомства.

Шойгу отметил, что операция в Сирии позволила Москве приобрести огромный опыт в борьбе с международным терроризмом, которым Россия готова поделиться с другими странами.

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Сочи сформировали механизм, при котором были учтены интересы всех сторон. Так, армия Турции получает коридор безопасности, Дамаск - возможность продолжить мирное урегулирование на своей территории, а курды - избежать гонений и истребления.