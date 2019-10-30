Министры обороны СНГ обсудят в Баку концепцию военного сотрудничества

Совет министров обороны стран СНГ рассмотрит концепцию военного сотрудничества до 2025 года. Заседание Совета, которое состоялось в Баку, провел министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Новая концепция отражает национальные интересы и приоритеты стран Содружества в области обеспечения безопасности. Участники заслушают информацию об опыте отражения атак дронов в ходе боевых действий в Сирии и практике гуманитарного разминирования в Лаосе.

Главы делегаций также обсудят итоги Армейских международных игр-2019 и ход подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Стороны также договорятся о проведении международного фестиваля инновационных научных идей «Старт в науку», который пройдет в следующем году в Технополисе «ЭРА».