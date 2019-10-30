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Парк «Патриот» празднует пятилетний юбилей

Наталья Вальханская
00:10 30.10.2019
В настоящее время на территории Парка строятся новые площадки и объекты, крупнейший из которых - Главный храм Вооруженных сил РФ, посвященный победе нашего народа в Великой Отечественной войне.
Парк «Патриот» празднует пятилетний юбилей
© Фото: Минобороны России

30 октября 2014 года Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу подписал приказ о создании Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

В июне 2015 года состоялось открытие парка «Патриот», одновременно с этим прошел первый Международный военно-технический форум «Армия - 2015», в торжественной церемонии которого участвовал президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что парк стал местом объединения лучших образцов авиации, бронетанковой техники, артиллерии, а также включил в себя уникальные спортивные сооружения и тренажеры, огневой центр и скоростной спуск. Здесь молодежь познает понятие "патриотизм", управляя легендарными боевыми машинами; ребята могут поездить и "полетать" на военной технике, пострелять из боевого оружия и пройти полосу препятствия», - отметили в Минобороны РФ.

На объектах Парка регулярно проводятся разнообразные мероприятия, ежедневно его посещают жители Москвы, Московской области и других регионов России и стран мира.

На территории общей площадью 5500 гектаров для посещения открыты военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», часовня в честь Георгия Победоносца, Центр военно-тактических игр, Многофункциональный огневой центр, Музейный комплекс, Конгрессно-выставочный центр, тренировочный скоростной спуск, Зона реконструкции исторических событий и постоянные экспозиции, посвященные конфликту в Сирии.

© Минобороны России

«В настоящее время на территории Парка строятся новые площадки и объекты, крупнейший из которых - Главный храм Вооруженных сил РФ, посвященный победе нашего народа в Великой Отечественной войне. В сентябре 2020 года появится уникальный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи для старшеклассников Москвы и Подмосковья. Это объекты, к строительству которых руководство и коллектив парка "Патриот" относятся с особым трепетом», - подчеркнули в ведомстве.

На территории парка «Патриот» проходят масштабные всероссийские и международные мероприятия. Среди которых: Международный военно-технический форум «Армия», Армейские международные игры, Первый чемпионат мира по стрельбе из карабина, День инноваций Министерства обороны Российской Федерации, авиационный фестиваль «Форсаж», Общеобластной выпускной «Взлетай», реконструкция штурм «Берлина», Международная российско-китайская конференция «Красный маршрут», всероссийские слеты Юнармии, всероссийская военно-спортивная игра «Победа», международные кадетские игры, киберспортивный турнир «Стальная стена», брифинги международных военных пресс-атташе, открытие памятников и выставок.

Знаковыми событиями стали заседания Попечительского и Наблюдательного советов парка «Патриот», проведение выездных заседаний коллегии Министерства обороны Российской Федерации, заседание Военно-промышленной комиссии.

© Минобороны России

В парке «Патриот» совместно с Главным вычислительным центром Министерства обороны Российской Федерации, разработана и внедрена цифровая система планирования мероприятий и система электронного бронирования услуг. Она позволяет клиенту в условиях относительной отдаленности Парка от Москвы быть абсолютно уверенным в своевременном и качественном сервисе.

© Минобороны России

Парк «Патриот» продолжает развиваться. Новые экскурсионные и интерактивные программы, образовательные проекты, одними из ключевых из них в 2019 году стали: «Школа юного командира» и «Академия военных профессий», динамические показы техники и реконструкции, фестивали и концерты – все это позволяет парку «Патриот» быть визитной карточкой Вооруженных Сил современной России.

 «Патриот» приглашает всех желающих 2 ноября 2019 года на праздничные мероприятия, посвященные Дню рождения парка.

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