Подрывное искусство: кадры экстремального задания для экспериментального «Взвода»

Отобранные по всей России офицеры проходят испытания в уникальном эксперименте Минобороны. Они соревнуются в тяжелейших условиях на территории более чем 15 полигонов нашей страны. На место в первом экспериментальном отряде претендовали 4,5 тысячи офицеров. Сейчас их осталось только 30.

В рамках спецпроекта «Взвод» участникам предстоит выполнить семь сложнейших миссий. Они уже нашли в непроходимых лесах и горах сбитый вертолет и спасли его экипаж. Новым заданием стала отработка искусства подрыва мостов, железных дорог и важных объектов в тылу противника.

Вышедшие серии специальных репортажей «Взвод» доступны на сайте «Звезды», а также на платформе SMART TV.