Подрывное искусство: кадры экстремального задания для экспериментального «Взвода»
«Звезда» показывает эксклюзивные материалы по экспериментальной программе боевой доподготовки офицеров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Отобранные по всей России офицеры проходят испытания в уникальном эксперименте Минобороны. Они соревнуются в тяжелейших условиях на территории более чем 15 полигонов нашей страны. На место в первом экспериментальном отряде претендовали 4,5 тысячи офицеров. Сейчас их осталось только 30.
В рамках спецпроекта «Взвод» участникам предстоит выполнить семь сложнейших миссий. Они уже нашли в непроходимых лесах и горах сбитый вертолет и спасли его экипаж. Новым заданием стала отработка искусства подрыва мостов, железных дорог и важных объектов в тылу противника.
Вышедшие серии специальных репортажей «Взвод» доступны на сайте «Звезды», а также на платформе SMART TV.