Около 3 тыс. военных ВВО подняты по тревоге спецкомиссией Минобороны

Специальная комиссия Минобороны проверит боеготовность подразделений, дислоцированных в Хабаровском крае, Амурской области, Еврейской АО, претендующих на наименование «Ударное».

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, для проверки были представлены почти 20 подразделений и одно ракетное соединение.

«Всего к проверке привлечено более трех тысяч военнослужащих, задействовано около 400 единиц техники», - отметили в пресс-службе.

Их оценят по 15 показателям, включая боевую подготовку и состояние техники. Военные покажут стрельбы из танков Т-80БВ и Т-72Б3, а также боевых машин пехоты. Они будут выполнять задачи на новейших станциях РЭБ «Борисоглебск-2», спецмашинах РХБЗ и другой технике, которая поступила на вооружение в последние годы.