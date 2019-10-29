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Икона Главного Храма ВС РФ «Спас Нерукотворный» доставлена в Амурскую область

Мария Герман
Наталья Вальханская
06:50 29.10.2019
Святыня выставлена в храме иконы Божьей Матери «Скоропослушница» Белогорска.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Икона Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный» доставлена военно-транспортной авиацией в Амурскую область. Она будет выставлена в храме иконы Божьей Матери «Скоропослушница» города Белогорска до конца текущего месяца. Помолиться иконе может каждый желающий в любой день пребывания иконы, согласно расписанию работы храма.

После размещения иконы состоялась торжественная литургия, которую провел архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан. В первый день пребывания иконы поклониться ей прибыли военнослужащие Амурского объединения ВВО, курсанты Дальневосточного ВОКУ и верующие жители Приамурья. В первый день для прибывших издалека амурчан военнослужащие развернули полевую кухню.

«Спас Нерукотворный» сопровождает мощевик с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеймона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.

Икона Главного Храма Вооруженных Сил России прибыла из Читы. Далее икона будет перемещаться по воинским частям и гарнизонам Восточного военного округа, где верующие военнослужащие и их семьи смогут поклониться ей.

Как ранее сообщалось, свой путь икона начала в г. Севастополе 30 апреля 2019 года, а завершит его 9 мая 2020 года, в 75-ю годовщину Великой Победы, в Главном храме Вооруженных Сил России, который строится в Москве на территории парка «Патриот».

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