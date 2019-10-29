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Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре

Павел Ремнев
05:10 29.10.2019
Мост позволит наладить нормальное транспортное сообщение между центральной частью Сирии и восточными провинциями.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Сирийские военные при помощи вооруженных сил РФ возвели в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии понтонный мост через Евфрат, тысячи местных жителей собрались по обе стороны реки на его открытие, передает корреспондент «Звезды» с места событий.

«Мост позволит наладить нормальное транспортное сообщение между центральной частью Сирии и восточными провинциями, улучшить гуманитарную ситуацию в регионе и способствовать развитию промышленности в Заевфратье. Кроме того переправа позволит сирийским военным оперативнее перебрасывать силы на восток для противодействия разрозненным, но все же остающимся в этом регионе незаконным вооруженным формированиям», - сказал советник ВС РФ Иван Полтев.

Мост, который налаживают здесь сирийские инженеры при помощи российских специалистов, аналогов не имеет. Он будет способен выдерживать колоссальные нагрузки, ведь уровень воды в Евфрате гуляет на два метра, а скорость течения достигает трех метров в секунду

Все расчеты делали наши военные инженеры, они же и помогают сирийским коллегам, для которых строительство понтонных мостов  - дело непривычное.

«Грузоподъемность моста 60 тонн и конструкция сделана так, что в любой момент мы можем его разобрать, убрать, переместить в другое место. Вантовая конструкция помогает нам удерживать ленту моста поперек реки, и за счет нее мы гасим течение реки.  Запас прочности здесь у нас просчитан еще сверх - мы взяли 70% сверх от нормативной», - рассказал советник ВС РФ Иван Полтев.

«При взаимодействии российских Вооруженных сил и ВС САР тут уже пытались строить мост и теперь строят снова. Все это нужно для обеспечения продовольствием и всем необходимым противоположный берег», - отметил начальник инженерных войск Сирии Мухамад Лехгди.

Постройки этого моста здесь ждали - на берегу уже тысячи людей. Бетонные опоры расписывают арабской вязью. По случаю открытия переправы - митинг. У многих на другом берегу остались родственники. Исмаил Аляб Абрахман дома бывает два раза в месяц - работает на этом берегу, а до ближайшей переправы 150 километров. Этот мост для него и тысяч других сирийцев - как дорога жизни.

«Я очень скучаю по своим близким. Я хочу жить и ночевать в своем доме, а не около работы. Спасибо русским военным инженерам, что согласились помочь нашему народу построить новый мост», - говорит Исмаил.

На другом берегу уже не митинг - праздник народный. Этих людей понять можно - еще недавно район контролировали террористы, не было пищи и лекарств, электричества и даже питьевой воды. 

Пока это единственный мост в провинции Дейр-эз-Зоре. Остальные разбомбили самолеты международной антитеррористической коалиции. Так что впереди у сирийских военных инженеров еще много тяжелой, но очень нужной работы.

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