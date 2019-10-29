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Огневая поддержка спецназа и передислокация: «Ночные охотники» и «Аллигаторы» в деле

Наталья Вальханская
04:00 29.10.2019
Ударные вертолеты ЮВО Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35М отработали огневую поддержку штурмовых отрядов спецназа.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В рамках контрольной проверки за 2019 учебный год экипажи боевых ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-35М авиаполка ЮВО, базирующегося в Краснодарском крае, выполнили ряд специальных задач в условиях горно-лесистой и равнинной местности ночью, ориентируясь исключительно по приборам ночного видения.

«Летчики выполнили огневую поддержку штурмовых отрядов спецназа ЮВО, сопровождение колонн при выдвижении, переброску и высадку тактического воздушного десанта, доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в труднодоступные участки лесного массива и горной местности», - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Кроме того, летчики сдали нормативы по обнаружению и распознаванию различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника.

«Также экипажи и подразделения наземных служб отработали порядок действий по подготовке к передислокации авиационной техники на запасные и оперативные аэродромы», - добавили в ЮВО.

В проведении учебно-тренировочных полетов было задействовано около 20 вертолетов армейской авиации ЮВО.

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