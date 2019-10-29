Плац-парад военных духовых оркестров состоялся в Петербурге

В преддверии Дня народного единства в Санкт-Петербурге состоялся ставший уже традиционным плац-парад военных духовых оркестров соединений, воинских частей и военных вузов, дислоцированных в гарнизоне.

«В плац-параде на концертной площадке спорткомплекса «Юбилейный» приняли участие 14 военных оркестров, рота почетного караула Западного военного округа, солисты Мариинского театра, Санкт-Петербургской консерватории и детские хоровые коллективы городских музыкальных учебных заведений», - рассказали в Минобороны России.

Художественным руководителем плац-парада стал начальник военно-оркестровой службы штаба Западного военного округа, заслуженный артист Российской Федерации, полковник Сергей Вовк.

«Впервые на концертной площадке спортивного комплекса "Юбилейный" в ознаменование 175-й годовщины со дня рождения Николая Римского-Корсакова прозвучало его легендарное произведение «Полет шмеля» в исполнении военных оркестров Санкт-Петербургского гарнизона и солистов Санкт-Петербургской государственной консерватории», - добавили в ведомстве.

В рамках проведения плац-парада состоялась церемония награждения победителей смотра-конкурса военных оркестров Вооруженных Сил Российской Федерации, который проводится в четырех номинациях раз в пять лет. Финал смотра-конкурса прошел в Москве, где военные оркестры Западного военного округа заняли пять первых мест из четырех возможных (в одной из номинаций первое место разделили два оркестра Санкт-Петербургского гарнизона).

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев поздравил военные оркестры округа с победой во всеармейском конкурсе.