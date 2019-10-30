Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Гордо реет Андреевский флаг: российскому флоту - 323 года

Наталья Вальханская
00:00 30.10.2019
Главком ВМФ поздравил с праздником всех моряков-надводников и их семьи, ветеранов и людей, причастных к созданию, строительству, развитию и применению надводной составляющей флота.
Гордо реет Андреевский флаг: российскому флоту - 323 года
© Фото: Минобороны России

В частях и на кораблях ВМФ профессиональный праздник отмечают моряки-надводники - в этом году исполняется 323 года со дня зарождения российского флота.

Наша страна в полном объеме демонстрирует державную мощь в Мировом океане, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов.

«Современное состояние надводных сил продолжает стойко подтверждать статус Российского флота как океанского и с каждым годом все больше его укрепляет. К этому обязывает и географическое положение России», - подчеркнул адмирал.

Общая наплаванность надводных кораблей за 2019 год на настоящее время составила более 12 000 ходовых суток. В различных морских зонах и океанских районах задачи военно-морского присутствия только в данный момент выполняют свыше 70 кораблей и судов ВМФ России.

«Отличительная черта надводных сил современного Военно-морского флота – это их всеширотность: от арктических просторов до южных районов. По сути, от Арктики до Антарктиды», - добавил Евменов.

По словам главкома, в ВМФ предъявляют повышенные требования к обучению экипажей. В том числе в процессе обучения учитываются опыт участия ВМФ России в борьбе с терроризмом в Сирии, деятельность постоянного оперативного соединения в Средиземном море.

Военные моряки повышают свой профессионализм, участвуя в масштабных учениях, таких как «Океанский щит-2019», «Центр-2019», а также в многочисленных океанских и арктических походах.

Николай Евменов напомнил, что в преддверии Дня моряка-надводника на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» был спущен на воду новейший патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин».

«Вскоре ему предстоит пройти ряд испытаний, после завершения которых он усилит надводную арктическую группировку Северного флота», - отметил главком ВМФ.

Так же продолжаются испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов», корвета «Гремящий», корабля противоминной обороны «Владимир Емельянов», заводские испытаний серийно строящихся малых ракетных кораблей и кораблей противоминной обороны.

Евменов поздравил с праздником всех моряков-надводников и их семьи, ветеранов и людей, причастных к созданию, строительству, развитию и применению надводной составляющей флота. Адмирал пожелал им здоровья, бодрости духа, благополучия и новых свершений во благо России и флота страны.

«Радует, что в эпоху общей компьютеризации и увлечения гаджетами, находятся романтики, мечтающие о море, и, как следствие, конкурс в военно-морские институты постоянно растет. А значит, у современных мальчишек срабатывает интерес к по-настоящему мужественной и самой романтической в мире профессии», - заключил главнокомандующий Военно-морским флотом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.10.2019, 12:45
Россиян ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные
Дата30.10.2019, 00:00
Гордо реет Андреевский флаг: российскому флоту - 323 года
Дата28.10.2019, 01:30
Лев Яшин: история жизни и воспоминания о великом футбольном вратаре
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата28.10.2019, 17:30
Две субмарины-носители «Калибров» заложат на «Адмиралтейских верфях»
Дата29.10.2019, 06:20
Рассекречены данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
00:41 В стране и мире
Лавров назвал «незаконным» желание США контролировать нефтяные поля в Сирии
00:19 В стране и мире
В Москве ожидаются мокрый снег и гололедица
00:01 Армия
В Астрахани стартовали российско-сербские учения «БАРС-2019»
00:00 Армия
Гордо реет Андреевский флаг: российскому флоту - 323 года
23:57 В стране и мире
«Общая большая победа»: итоги министерской встречи астанинского формата в Женеве
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Снесенные ветром: ураганы обрушились на несколько регионов России
Видео
Многоуровневая парковка рухнула и погребла под собой людей: видео
Видео
Охранники бара в Казани избили молодоженов: видео
Ветеринар назвал опасные для здоровья собак продукты
Видео
Гигантский крокодил заглотил собаку, не оставив ей шансов спастись: видео
Видео
Наш ответ санкциям: американские энтузиасты рассказывают правду о роли СССР во Второй мировой войне
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.