Гордо реет Андреевский флаг: российскому флоту - 323 года

В частях и на кораблях ВМФ профессиональный праздник отмечают моряки-надводники - в этом году исполняется 323 года со дня зарождения российского флота.

Наша страна в полном объеме демонстрирует державную мощь в Мировом океане, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов.

«Современное состояние надводных сил продолжает стойко подтверждать статус Российского флота как океанского и с каждым годом все больше его укрепляет. К этому обязывает и географическое положение России», - подчеркнул адмирал.

Общая наплаванность надводных кораблей за 2019 год на настоящее время составила более 12 000 ходовых суток. В различных морских зонах и океанских районах задачи военно-морского присутствия только в данный момент выполняют свыше 70 кораблей и судов ВМФ России.

«Отличительная черта надводных сил современного Военно-морского флота – это их всеширотность: от арктических просторов до южных районов. По сути, от Арктики до Антарктиды», - добавил Евменов.

По словам главкома, в ВМФ предъявляют повышенные требования к обучению экипажей. В том числе в процессе обучения учитываются опыт участия ВМФ России в борьбе с терроризмом в Сирии, деятельность постоянного оперативного соединения в Средиземном море.

Военные моряки повышают свой профессионализм, участвуя в масштабных учениях, таких как «Океанский щит-2019», «Центр-2019», а также в многочисленных океанских и арктических походах.

Николай Евменов напомнил, что в преддверии Дня моряка-надводника на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» был спущен на воду новейший патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин».

«Вскоре ему предстоит пройти ряд испытаний, после завершения которых он усилит надводную арктическую группировку Северного флота», - отметил главком ВМФ.

Так же продолжаются испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов», корвета «Гремящий», корабля противоминной обороны «Владимир Емельянов», заводские испытаний серийно строящихся малых ракетных кораблей и кораблей противоминной обороны.

Евменов поздравил с праздником всех моряков-надводников и их семьи, ветеранов и людей, причастных к созданию, строительству, развитию и применению надводной составляющей флота. Адмирал пожелал им здоровья, бодрости духа, благополучия и новых свершений во благо России и флота страны.