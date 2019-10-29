Военная полиция РФ патрулирует зону безопасности в Сирии

С 23 октября российская военная полиция осуществляет патрулирование в десятикилометровой зоне безопасности на участках Джераблус - Коран, Камишлия - Факира и Камишлия - Сималька, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

«Российской стороной в полном объеме выполнены мероприятия, предусмотренные условиями российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании», - подчеркнул генерал-майор.

Боренков также отметил, что турецкая сторона ежедневно информируется обо всех действиях по реализации Меморандума.

Так, к 18.00 вторника, 29 октября, был осуществлен отвод курдских отрядов самообороны с вооружением и военной техникой на 30 километров от линии соприкосновения с вооруженными силами Турции.

На сирийско-турецкой границе правительственными силами Сирии выставлены 84 пограничные заставы.