Шойгу и Тоноян обсудили усиление военного сотрудничества Армении и России

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в ходе визита в Армению обсудил со своим армянским коллегой Давидом Тонояном план совместных мероприятий по линии военного сотрудничества на 2020 год.

Министр отметил интенсивность взаимодействия Москвы и Еревана и призвал совместно продолжать боевую подготовку войск.

«В этих целях подготовлен проект Плана двустороннего военного сотрудничества на 2020 год, включающий более 60 совместных мероприятий. Предлагаю сегодня его утвердить», - сказал Шойгу.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, которые касаются дальнейших перспектив взаимодействия в рамках международных структур, таких как Организация Договора о коллективной безопасности.

Шойгу добавил, что Москва продолжит готовить для Еревана высококвалифицированные военные кадры. Он напомнил, что в вузах Министерства обороны России проходят обучение 248 военнослужащих из Армении.