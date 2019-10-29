Мощь военной базы РФ в Армении вырастет почти в два раза

Командир 102-й российской военной базы в Гюмри Николай Мартынюк спрогнозировал двукратное увеличение ее боевого потенциала. По его словам, это произойдет после замены военной техники и вооружения на более новые и модернизированные образцы.

Соответствующий доклад Мартынюк зачитал министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу, который 29 октября прибыл с рабочей поездкой в Армению. В ходе своего визита глава российского военного ведомства посетил российскую базу в Гюмри.

В свою очередь, начальник штаба Южного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кузовлев сообщил Шойгу, что на базе имеются все необходимые материальные средства, техника и вооружение.

По его словам, полигонная инфраструктура базы позволяет проводить полный цикл мероприятий по всем видам боевой подготовки, включая и учения.

Шойгу прибыл в Армению во вторник. Во время поездки он проинспектировал 102-ю российскую военную базу в Гюмри.

В Ереване Шойгу встретится со своим коллегой Давидом Тонояном. В ходе их беседы будут подниматься вопросы военного и военно-технического сотрудничества.

102-я российская военная база в Армении имеет два гарнизона - в Гюмри (находится в 126 километрах к северу от Еревана) и в Ереване.