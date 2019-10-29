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Хранить безопасность: кадры учений миротворцев ОДКБ в Таджикистане

Андрей Аркадьев
Дмитрий Изгагин
13:34 29.10.2019
В Таджикистане завершились учения стран ОДКБ «Нерушимое братство-2019». Они проходили на полигоне Харб-Майдон на самой границе с Афганистаном.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Проведением миротворческой операции завершились совместные учения государств-членов ОДКБ «Нерушимое братство-2019» в Таджикистане. Мероприятия прошли на полигоне Харб-Майдон на границе с Афганистаном.

В маневрах задействованы военнослужащие Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. В рамках учений российские вертолеты Ми-8 в сопровождении боевых Ми-24 доставили на полигон медикаменты, еду и чистую воду.

Далее гуманитарная помощь отправляется уже наземным маршрутом в ближайший населенный пункт. Этот розыгрыш предполагает отработку взаимодействия миротворческих сил стран договора. По легенде учений дорога к населенному пункту была заминирована. Отряд российских саперов под прикрытием подразделений из Армении расчистил путь, уничтожил заряд, после чего колонна смогла идти дальше.

Одним из элементов мероприятий, которые отрабатывала военная полиция, является предотвращение массовых беспорядков. По легенде, местное население устраивает бунт против миротворцев. Лидеров митинга удалось в считанные секунды выхватить из толпы и обезвредить. Правопорядок был обеспечен благодаря слаженным действиям отряда миротворцев.

В небе прошел еще один эпизод учений - самолет, пролетавший над зоной вооруженного конфликта, был подбит боевиками. Летчики центрального военного округа отработали эвакуацию с борта. В это время миротворческие  подразделения нескольких стран плечом к плечу отбивались от атаки боевиков на КПП.

Найти общий язык у солдат из разных стран получилось. За время учений бок о бок они отработали более 40 боевых эпизодов. Теперь девять дней, проведенных под палящим солнцем Таджикистана, не просто останутся в памяти, а превратятся в бесценный опыт, которым можно будет поделиться с товарищами по службе уже на родине.

Учения прошли под непосредственным руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина и стали завершающим этапом в ходе совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ «Боевое братство-2019».

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