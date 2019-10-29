Шойгу прибыл с рабочим визитом в Армению

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу 29 октября прибыл с рабочим визитом в Армению.

В Ереване министр встретится со своим армянским коллегой Давидом Тонояном, сообщает пресс-служба российского военного ведомства. В ходе встречи будут подниматься вопросы военного и военно-технического сотрудничества, говорится в сообщении.

Также Сергей Шойгу обсудит с военно-политическим руководством Армении двустороннее сотрудничество и обеспечение безопасности в Закавказье.

В ходе поездки министр проинспектирует 102-ю российскую военную базу в Гюмри. Шойгу заслушает доклад командира базы о ходе выполнения плана боевой подготовки и обустройства социальных объектов.

102-я российская военная база в Армении имеет два гарнизона - в Гюмри (находится в 126 километрах к северу от Еревана) и в Ереване.