Делегация военных дипломатов из 55 стран прибыла во Владивосток

Около ста военных дипломатов из 55 стран прилетели во Владивосток, где запланирована встреча с командованием Тихоокеанского флота. В городе иностранные гости пробудут два дня, за это время им продемонстрируют военную технику и вооружение, а также проведут экскурсию.

Военным атташе показали боевые корабли и основной флотский причал на Корабельной набережной Владивостока. Также они смогут увидеть тренировку морских пехотинцев, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

«В частности, военные дипломаты побывали на большом противолодочном корабле "Адмирал Трибуц", корвете "Совершенный" и большой дизельной подводной лодке "Комсомольск-на-Амуре", где им показали корабельное оружие и познакомили с условиями службы российских моряков», - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

Завтра, 30 октября, военные дипломаты посетят полигон морской пехоты ТОФ «Горностай». Встреча с иностранной делегацией проходит в рамках военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации с другими странами.