Россия передала Таджикистану военную технику и вооружение

Российские военнослужащие безвозмездно передали своим таджикским коллегам вооружение и военную технику на сумму в 320 миллионов рублей, сообщил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

«Сегодня, в условиях нарастания угроз и расширения зоны нестабильности в приграничных с Афганистаном районах, военно-политическая ситуация на Центральноазиатском стратегическом направлении во многом определяется способностью вооруженных сил противостоять внешним военным угрозам. Одним из критериев, влияющих на боеспособность войск, является их техническая оснащенность», - отметил он.

Технические средства доставили на аэродром Гиссар и передали в торжественной обстановке по завершении учений «Нерушимое братство - 2019». В перечень техники входит радиолокационная станция - радар, предназначенный для контроля воздушного пространства и обнаружения объектов, а также модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М.

Лапин подчеркнул, что Душанбе является ключевым союзником Москвы в Центральной Азии, поэтому Россия готова оказывать содействие в укреплении оборонного потенциала армии Таджикистана. Он добавил, что переданная российская военная техника будет способствовать сохранению мира и укреплению безопасности в регионе.

Совместные учения государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство - 2019» проходили на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане. В них было задействовано более 3,5 тысяч военнослужащих из Таджикистана, Киргизии, Белоруссии, Армении, Казахстана и России.