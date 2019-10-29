Россия и Сербия завершили совместное учение «Славянский щит-2019»

На сербской авиабазе Батайница прошла торжественная церемония закрытия совместного учения по противовоздушной обороне «Славянский щит-2019».

Учение проводилось в два этапа. Первый этап учения прошел в сентябре текущего года в Астраханской области на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России.

Второй этап проводился с 24 по 29 октября 2019 года в Республике Сербия.

Во втором этапе совместного учения приняли участие подразделения зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» Воздушно-космических сил России, впервые передислоцированные воздушными судами Вооруженных Сил Российской Федерации на сербскую авиабазу Батайница.

В рамках совместного учения сформированная совместная российско-сербская смешанная группировка сил и средств ПВО выполняла задачи несения учебно-боевого дежурства по противовоздушной обороне Белграда, авиабазы Батайница и центрального промышленного района Сербии.

В ходе несения учебно-боевого дежурства подразделения совместной группировки ПВО в условиях сложной помеховой обстановки успешно отразили массированный авиационный удар условного противника, уничтожив электронными пусками зенитных ракетных комплексов все воздушные цели.

Экипажи боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» совершили 170-километровый марш в новый позиционный район и выполнили боевые стрельбы по наземным и воздушным целям на военном полигоне Пасулянске-Леваде.

В ходе совместного учения были успешно отработаны вопросы взаимодействия и совместного боевого применения подразделений ПВО Воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Республики Сербия.