Россия и Сербия завершили совместное учение «Славянский щит-2019»
На сербской авиабазе Батайница прошла торжественная церемония закрытия совместного учения по противовоздушной обороне «Славянский щит-2019».
Учение проводилось в два этапа. Первый этап учения прошел в сентябре текущего года в Астраханской области на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России.
Второй этап проводился с 24 по 29 октября 2019 года в Республике Сербия.
Во втором этапе совместного учения приняли участие подразделения зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» Воздушно-космических сил России, впервые передислоцированные воздушными судами Вооруженных Сил Российской Федерации на сербскую авиабазу Батайница.
В рамках совместного учения сформированная совместная российско-сербская смешанная группировка сил и средств ПВО выполняла задачи несения учебно-боевого дежурства по противовоздушной обороне Белграда, авиабазы Батайница и центрального промышленного района Сербии.
В ходе несения учебно-боевого дежурства подразделения совместной группировки ПВО в условиях сложной помеховой обстановки успешно отразили массированный авиационный удар условного противника, уничтожив электронными пусками зенитных ракетных комплексов все воздушные цели.
Экипажи боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» совершили 170-километровый марш в новый позиционный район и выполнили боевые стрельбы по наземным и воздушным целям на военном полигоне Пасулянске-Леваде.
В ходе совместного учения были успешно отработаны вопросы взаимодействия и совместного боевого применения подразделений ПВО Воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Республики Сербия.