Одна из сильнейших в мире: эффектные кадры работы армейской авиации

Минобороны России на канале в YouTube опубликовало поздравительный ролик ко Дню армейской авиации. Этот праздник отмечается сегодня в Вооруженных Силах РФ.

«Поздравляем всех причастных к празднику!» - говорится в подписи к публикации.

Армейская авиация как отдельный род войск появилась в 1948 году. Именно тогда в подмосковном Серпухове была сформирована первая вертолетная эскадрилья.

Сегодня армейская авиация ВС РФ считается одной из сильнейших в мире. В ее парке - тысячи вертолетов.