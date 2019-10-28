Одна из сильнейших в мире: эффектные кадры работы армейской авиации
Поздравительный ролик в честь праздника опубликовало Минобороны РФ. Армейская авиация как отдельный род войск появилась в 1948 году.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Минобороны России на канале в YouTube опубликовало поздравительный ролик ко Дню армейской авиации. Этот праздник отмечается сегодня в Вооруженных Силах РФ.
«Поздравляем всех причастных к празднику!» - говорится в подписи к публикации.
Армейская авиация как отдельный род войск появилась в 1948 году. Именно тогда в подмосковном Серпухове была сформирована первая вертолетная эскадрилья.
Сегодня армейская авиация ВС РФ считается одной из сильнейших в мире. В ее парке - тысячи вертолетов.