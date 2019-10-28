Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Впервые со времен СССР: танкисты Т-72Б нарисовали пятиконечную звезду с помощью пушки

Мария Герман
Наталья Вальханская
06:25 28.10.2019
Танкисты ВВО выполняют упражнения контрольных стрельб и сдают сложнейшие нормативы по точному наведению в Бурятии.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Военнослужащие танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, выполняют упражнения контрольных стрельб штатным снарядом из танков Т-72Б на полигоне Бурдуны в рамках проверки соединения, представленного к присвоению почетного наименования «Ударное».

Наводчики, впервые со времен СССР, выполняют сложнейший норматив по точному наведению 125-мм пушки, изображая на листе бумаги сложную геометрическую фигуру в виде пятиконечной звезды. Руководителем занятия на учебном месте стал чемпион танкового биатлона 2018 года капитан Дмитрий Черноштан.

© ТРК Звезда

Выполнение этого элемента способствует развитию навыков наводчика в точности наведения орудия на цель, безошибочном определении расстояния до цели, ведении меткого и прицельного огня на поражение противника с первого выстрела.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.10.2019, 05:00
Военная полиция РФ в Сирии заняла стратегическую точку рядом с Кобани
Дата28.10.2019, 06:25
Впервые со времен СССР: танкисты Т-72Б нарисовали пятиконечную звезду с помощью пушки
Дата28.10.2019, 01:30
Лев Яшин: история жизни и воспоминания о великом футбольном вратаре
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата27.10.2019, 07:19
Пуски «Ангары» повышенной грузоподъемности начнутся в 2027 году
Дата26.10.2019, 15:13
Маклеры, кооперативы и МЖК: как решали квартирный вопрос в СССР
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:25 Армия
Видео
Впервые со времен СССР: танкисты Т-72Б нарисовали пятиконечную звезду с помощью пушки
06:15 В стране и мире
Видео
Гигантский крокодил заглотил собаку, не оставив ей шансов спастись: видео
06:00 Армия
Видео
«Славянский щит»: видео стрельбы «Панцирь-С» на учениях в Сербии
05:52 В стране и мире
СМИ: власти США отказали в передаче летчика Ярошенко России
05:51 Армия
Видео
Офицеры штаба Черноморского флота приняли участие в Географическом диктанте
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Стас Пьеха рассказал о пережитом инфаркте
Археологи обнаружили загадочные послания в тоннелях Монтесумы
Раздевались и ели грязь: в Ленобласти обнаружен еще один «перевал Дятлова»
«Ядовитый» туман окутал зону отчуждения в Чернобыле
Диетолог рассказала о вреде отказа от ужина после шести
Влетела в копеечку: орлица загнала орнитологов в долг на 240 тыс. рублей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.