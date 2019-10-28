Впервые со времен СССР: танкисты Т-72Б нарисовали пятиконечную звезду с помощью пушки

Военнослужащие танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, выполняют упражнения контрольных стрельб штатным снарядом из танков Т-72Б на полигоне Бурдуны в рамках проверки соединения, представленного к присвоению почетного наименования «Ударное».

Наводчики, впервые со времен СССР, выполняют сложнейший норматив по точному наведению 125-мм пушки, изображая на листе бумаги сложную геометрическую фигуру в виде пятиконечной звезды. Руководителем занятия на учебном месте стал чемпион танкового биатлона 2018 года капитан Дмитрий Черноштан.

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Выполнение этого элемента способствует развитию навыков наводчика в точности наведения орудия на цель, безошибочном определении расстояния до цели, ведении меткого и прицельного огня на поражение противника с первого выстрела.