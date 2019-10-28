Командующий Балтийским флотом написал Географический диктант в Калининграде

Более 1500 военнослужащих Балтийского флота и курсантов филиала ВУНЦ ВМФ в Калининграде приняли участие в масштабной просветительской акции «Географический диктант», которая прошла сегодня в России.

В Калининграде акция состоялась на базе Дома офицеров флота. Там в одном из специально оборудованных залов собрались более 70 военнослужащих. В этом мероприятии приял участие командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов и члены военного совета флота.

В главной базе флота - городе Балтийске более 250 военнослужащих написали диктант в гарнизонном Доме офицеров.

В Географическом диктанте приняли участие военнослужащие, гражданский персонал более чем 20 воинских частей и соединений Балтийской и Ленинградской военно-морских баз, члены их семей, а также офицеры управлений и служб штаба Балтийского флота.