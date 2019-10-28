Офицеры штаба Черноморского флота приняли участие в Географическом диктанте Русского географического общества, организованном в рамках международной просветительской акции в 103 странах мира.

Площадками для проведения диктанта кроме штаба флота стали соединения, воинские части ЧФ, а также Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С. Нахимова и филиал Нахимовского ВМУ в Севастополе.

Военнослужащие ответили на 40 вопросов базового и основного уровней из области географических знаний, путем выбора одного ответа из нескольких представленных вариантов. Часть заданий были связаны с географией морских сражений и географическими открытиями, совершенными военными моряками.

На Черноморском флоте Диктант прошел на 36 площадках, в его написании приняли участие более 3000 военнослужащих различных категорий.

Впервые Географический диктант состоялся в 2015 году. Тогда его написали только в России.

С 2017 года Диктант стал международным - свои знания проверяли жители не только России, но и многих иностранных государств. В 2017 году акция проходила в 25 странах, а в 2018 году - в 97.

Всего за 4 года участниками Диктанта стали почти 900 тысяч человек.