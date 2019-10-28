«Славянский щит»: видео стрельбы «Панцирь-С» на учениях в Сербии
Российские и сербские военнослужащие в рамках второго этапа учений «Славянский щит-2019» уничтожили наземные и воздушные цели условного противника с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» на военном полигоне Пасулянске-Леваде.
Вместе с комплексами «Панцирь-С» в маневрах участвуют подразделения систем С-400 ВКС РФ, зенитно-ракетные комплексы «Нева-М1Т» и «Куб-М» ВВС и ПВО Сербии.
Накануне президент Сербии Александр Вучич прибыл на полигон, чтобы понаблюдать за маневрами. Он осмотрел российские зенитные комплексы, в том числе побывал внутри пункта управления, а также пообщался с военнослужащими.
Первый этап «Славянского щита» был проведен в сентябре в Астраханской области на базе Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС РФ.