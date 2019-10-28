Военная полиция РФ провела патрулирование по трем маршрутам в Сирии

В Сирии 28 октября колонны российской военной полиции осуществили патрулирование по маршрутам: Каракозак-Кобани-Коран и обратно, Камишлия-Факира и Камишлия-Сималька. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Бакин.

«В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, подписанным в Сочи 22 октября, подразделения военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации с 23 октября приступили к выполнению задач патрулирования районов на сирийско-турецкой границе», - напомнил генерал-майор.

Военнослужащие военной полиции Вооруженных Сил РФ продолжают выполнение задач по оказанию помощи в обеспечении безопасности населения и поддержанию правопорядка, осуществлению патрулирования в назначенных районах, а также оказанию содействия по выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

«В настоящее время отвод курдских отрядов самообороны продолжается», - подчеркнул Бакин.

На территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. 27 октября зафиксировано 14 обстрелов.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Маканис-Эд-Дувайри, Биньямин, Сабикия провинции Алеппо; Нахшебба, Мамухия, Айн-Эль-Кантара, Кермель провинции Латакия; Умм-Джлаль, Телль-Эт-Турки, Телль-Ас провинции Идлиб; Эль-Хайрат, Эль-Джаммасия, Дар-Хардата провинции Хама», - добавил руководитель ЦПВС.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.